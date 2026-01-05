İkisi de yakalandı

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde 20 Aralık 2026 tarihinde Suriyeli bir şahsı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle aranan iki zanlı, Dikelya İngiliz Üsleri’nden tekneyle kaçmaya çalışırken üsler polisi ve Rum Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Fileleftheros ve diğer gazetelerin aktardığı bilgilere göre; zanlılar tekne ile üs bölgesinden kaçma girişiminde bulundu. Operasyon sırasında yetkililer, zanlıları durdurmak için havaya ateş açtı ve bu şekilde kaçış girişimi engellendi.

