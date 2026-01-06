Şarkılar birlikte söylendi

Yeni yıla görkemli bir giriş yapan Merit Royal Diamond Otel’in yılbaşı özel konserleri kapsamında Cumartesi akşamı, Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin ve pop müziğinin yükselen ismi Alya aynı sahnede buluştu. Diamond’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel gecede yılbaşı coşkusu zirve yaptı. Sevilen sanatçıların şarkılarına konuklar da eşlik etti.

İki bini aşkın müzikseverin katıldığı 2026’nın ilk konserinde Selami Şahin, yıllardır dillerden düşmeyen “Seninle Başım Dertte” parçası ile gecenin açılışını yaptı. En unutulmaz parçalarını art arda sıralayan Selami Şahin, misafirleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Selami Şahin ve Alya’nın “Alışmak Sevmekten Zor” ve “Seni Seviyorum Anlıyor Musun” ile iki şarkılık düeti büyük beğeni topladı. Selami Şahin’in kendisi gibi müzisyen olan oğlu Lider Şahin de,

“Mest Oldum” şarkısı ile geceye renk kattı.

Birbirinden hareketli şarkılardan oluşan özel repertuvarı ve enerjik sahne performansı ile yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşatan Alya, altın rengi sahne kostümü ile göz kamaştırdı. Konukların bir an bile yerinde duramadığı Alya konserinde şarkılar hep bir ağızdan söylendi, her şarkıda coşku ve eğlence biraz daha arttı. Merit Royal Diamond, Selami Şahin ve Alya konserleri ile misafirlerine bir kez daha hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Selami Şahin, yeni yılın barış, sevgi, güzellik ve dostluk içinde geçmesini, dünyadaki savaşların bitmesini temenni etti. 2026’daki planları sorulan Selami Şahin, “Yeni yılda yeni besteler ve yeni şarkılarla bir albüm olacak, hayat hikâyemi yazacağız” dedi.