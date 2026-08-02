Başbakan Üstel de katıldı

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Nahit Öncü öncülüğünde düzenlenen geniş katılımlı etkinlikle yerel seçim sürecinin startını verdi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı katıldı.

Etkinlikte Gazimağusa İlçesi'ne bağlı belediyelerde yarışacak UBP belediye başkan adayları partililere tanıtıldı. Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, Serdarlı-Geçitkale Belediye Başkan Adayı Halil Kasım, Tatlısu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Mesarya Belediye Başkan Adayı Hasan Adahan tek tek kürsüye çıkarak partililere hitap etti.

Adaylar konuşmalarında belediyecilik anlayışlarını, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri ve bölgelere yönelik hedeflerini anlattı. Hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirten adaylar, halkın ihtiyaçlarına öncelik vereceklerini ve belediyeleri daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Birlik ve dayanışma önemli

Etkinliğe katılan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Üstel, partinin tüm teşkilatlarının seçim sürecinde aynı hedef doğrultusunda çalışacağını belirterek, örgütlere ve adaylara olan güvenini dile getirdi.

Partililere seslenen Üstel, seçimlerin kazanılmasının ancak birlik, dayanışma ve özverili çalışmayla mümkün olacağını ifade ederek, tüm örgütlerin sahada aktif şekilde görev almasını istedi. Konuşması sırasında salondaki partililer sık sık alkışlarla destek verirken, etkinlik boyunca coşkulu anlar yaşandı.

İlçe Başkanı Nahit Öncü de yerel seçim sürecine güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, Gazimağusa ve bölge belediyelerinde başarılı sonuçlar elde etmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.