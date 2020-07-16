Başbakanlık emirnameyi iptal etti

Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen ve Resmi Gazete’nin 462 sayılı nüshasında yayınlanan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirnameyi Başsavcılıkla yapılan görüşmede ortaya konulanlar ve İyi İdare Yasası gereği iptal etti.

Başbakanlık’tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi imar planlarından yanadır. Bu tavır hükümet programına da yansımıştır.

Başbakanımız Sayın Ersin Tatar, pek çok açıklamasında imar planlarını savunan bir parti olduklarını vurgulamışlardır.

Sayın Başbakan, defalarca, Gazimağusa, İskele , Yeniboğaziçi bölgesi için sürdürülebilir, üzerinde uzlaşılan, halkın, ülkenin yararına bir imar planı istediklerini vurgulamış, böyle bir İmar Planı ortaya çıkması halinde Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmesine onay vereceğini ifade etmiştir. Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili Emirname süreci 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştı.

Bu süre doluncaya dek üzerine uzlaşılan bir imar planı ortaya çıkmaması nedeniyle, Başbakanımız ilgili planın Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmesine onay vermemişti.

14 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı, yeni bir plan hazırlanması maksadı ile ilgili emirnameyi 6 ay bir ek süre ile uzatmıştı. Bu süre bu akşam gece yarısı dolacaktır.

Ancak herkesin takdir edeceği üzere mart ayı başlarından itibaren ülkemiz koronavirüsle mücadele etmektedir. Doğal olarak imar planı ile ilgili süreç de bundan olumsuz olarak etkilenmiştir.

Hükümet ortakları arasında yapılan görüşmeler soncunda ise imar planı çalışmalarının bir aya kadar tamamlanması üzerinde uzlaşılmış ve sürenin uzatılmasına karar verilmişti.

Bu uzlaşmadan sonra İçişleri Bakanlığı, Başbakanlığa bir Emirname göndermiş ve Resmi Gazetenin 462 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Emirnamenin yayınlanması ile birlikte, yatırımcılardan mağdur olduklarına dair şikayetler gelmesi üzerine Başbakanımız konunun yeniden incelenmesini istemiştir.

Başsavcılık ve hukukçular; yapılan görüşmelerde, yayınlanan Emirname’yi müktesep hakları ortadan kaldırması nedeniyle yeni bir emirname olarak nitelendirmişlerdir.

Oysa murat edilen sadece ve sadece 14 Ocak’ta olduğu gibi imar planının hazırlanmasına dek süreyi uzatmaktı. Başbakanımızın talimatları bu yönde idi.

Bu arada, Başbakanlık hukukçuları da yeni bir emirname söz konusu ise “İyi İdare Yasasının” 11’inci maddesi gereği söz konusu emirnamenin önceden halkın bilgisine getirilmesi gerektiği görüşünde olup bunu Sayın Başbakanımıza incelemeleri neticesinde iletmişlerdir.

“EMİRNAME RESMİ GAZETEDEKİ 462 SAYILI YAYINI SEHVEN YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİR”

Asıl sorun ise şudur: Bu emirname, konuşulanlar ve mutabakata varılanlar dışında yayınlattırılmış olduğundan hükümetimize duyulan güvenin sarsılmasına vesile olmuştur.

Dolayısıyla, bütün bu gelişmeler ışığında Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’ın talimatları ile ilgili emirnamenin Resmi Gazete’deki 462 sayılı yayını sehven yapıldığı düşünüldüğünden iptal edilmiştir.

Bu noktadan sonra beklenen, İçişleri Bakanlığı’nın gereken düzeltmeleri yapması, sadece zaman uzatılmasını içeren bir Emirnameyi Başbakanlığa göndermesidir.

Böyle bir emirname gönderilmesi halinde gereği hemen yerine getirilecektir.”

