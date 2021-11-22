‘Kırmızı çizgi’ uygulaması

Coronavirüs vakalarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde bugünden itibaren ‘Koyu Kırmızı Seviye 3’ kuralları uygulanacak.

Geçişlerde, bugün itibarıyla aşılı olanların da negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek.

Seviye 3 kurallarına göre; aşılanmamış kişiler, 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi ile (aşılanmamış işçiler ve sağlık sorunları olan kişiler dahil) karşılıklı geçiş yapabilecek.

Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişi, son aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. aşı) 7 günlük negatif hızlı test veya PCR testi ile geçebilecek.

Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, transit geçiş için 7 günlük negatif hızlı veya PCR testiyle geçiş yapabilecek.

Herkese test zorunluluğu



Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisinden geçtiğimiz Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Lider Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 2 Haziran’da varmış olduğu anlaşma altında, iki taraftaki tedbirleri uyumlaştırmak için İki Taraflı Teknik Komitelerden Sağlık Teknik Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu takip ettiği” belirtildi.Geçişlerde gözetilecek epidemiyolojik seviyenin belirlenmesi için her 15 günde bir veri takası yapıldığı da ifade edilen açıklamada, Komitenin dünkü değerlendirmesinde durumun Seviye 3 (Koyu Kırmızı) olması gerektiğine karar verildiği bildirildi.Bu durumda 22 Kasım saat 09. 00 itibarıyla, geçiş yapılacak günden 14 gün öncesi ikinci Sinovac, Sinopharm veya Sputnik de dahil EMA onaylı aşılarını (Johnson & Johnson marka aşı için tek doz yeterli) tamamlamış kişilerin geçiş yapabilmesi için 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu ibraz etmesi gerekeceği belirtildi.Aksi halde 72 saati dolmamış hızlı test veya PCR aranacağı kaydedilen açıklamada, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo sakinlerinden 7 günü dolmamış PCR testi isteneceği ifade edildi.