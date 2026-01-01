Hatırlamıyorum

Lefkoşa’da bir marketin oyun parkı içerisinde 15 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen Pakistan uyruklu U.A. (E-29) şikayet üzerine tutuklandı. Genç kızın kalçasını sıktığı ve olay esnasında 224 miligram alkollü olduğu açıklanan zanlı dün cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçlamaları kabul etmediği, ancak bazı sorulara alkollü olduğu için hatırlamadığını söyleyerek, cevap vermediği açıklandı.

Polis, zanlının 26 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Ahmet Ruso Caddesi üzerinden faaliyet gösteren bir marketin oyun parkı alanı içerisinde 224 promil alkollü içki tesiri altında olduğu sırada 15 yaşındaki kızın kalçasını sıkarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 27 Aralık’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını kaydetti. Polis, zanlı hakkında Lefkoşa Muhaceret Şubesinden araştırma yapıldığını, 7 yıldır ülkede çalışma izniyle bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhine getirilen davayı kabul etmediğini ancak bazı sorulara alkollü olduğu için hatırlamadığını söyleyerek, cevap vermediğini açıkladı. Polis memuru; zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

