Siyasiler sınıfta kaldı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabirleri, 2025 yılı sona ererken vatandaşlara söz hakkı vererek, en çok güvendikleri kurumları ve 2026’dan beklentilerini sordu.

Çoğu vatandaş, en çok güven duyulan resmi kurumlar arasında polis teşkilatı, asker ve yargıyı gösterdi. Diyalog Medya ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, tarafsız ve güncel haberlerle ülkenin nabzını tutmaları nedeniyle en çok güvenilen kurum ve kişi olarak öne çıktı.

Sivil Savunma Teşkilatı, mahkemeler ve bazı özel işletmeler de güven duyulan kurumlar arasında yer aldı. Vatandaşlar, siyasilere, liyakatsiz atamalar ve eksik hizmet nedeniyle bazı devlet kurumlarına ve sağlık sistemine güvenmediklerini ifade etti.

Bazı vatandaşlar, ülkede güven duyabilecekleri neredeyse hiçbir kurum kalmadığını belirterek, yalnızca ailelerine ve yakın çevrelerine güven duyduklarını söyledi.

2026 yılına ilişkin beklentiler ise ağırlıklı olarak güven, refah, sağlık ve Kıbrıs sorununun çözümü üzerine odaklandı. Vatandaşlar, çözüm ve daha iyi yaşam koşullarının öncelikli olmasını talep etti.

Ne dediler?..

Mehmet Tongar

“Ülkede en çok güven veren kişiler Ersin Tatar, Reşat Akar ve Hasan Taçoy’dur. Tüm kurumlara güveniyorum. 2026 yılından beklentim çok çok daha iyi bir yıl olmasıdır. Reşat Akar’ı her gün izliyorum ve program saatini iple çekiyoruz.”

Cumali Ateş

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumlardan aklıma ilk gelen polis teşkilatıdır. Polis teşkilatımız işini düzgün yapıyor ve bize güven veriyor. Güven duyduğum kurumlar adasında Diyalog Medya da vardır. Diyalog Medya’da Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve Uğur Dereliköylü’nün sunduğu Muhtarın Saati programını severek takip ediyorum. Bir ara yapılan köylerin gezildiği Halk Meclisi programının da yeniden başlamasını istiyoruz. Reşat Akar’dan Allah razı olsun bütün derdimize değiniyor, söyleyemediğimiz her şeyi söylüyor ve sesimiz oluyor. Yeni yılda güvendiğim kurumlardan ve kişilerden beklentim aynı şekilde çalışmalarını sürdürmeleri ve tüm insanların sağlık ve huzur içinde yaşamalarıdır.”

Halil Uzunkaya

“Bana en çok güven veren kurum ve kuruluşların başında Diyalog Medya ve Reşat Akar geliyor. Siyaset ve siyasilere pek bir güvenimiz kalmadı. Polis teşkilatımıza güveniyoruz. Kaçaklarla ilgili iyi bir çalışma yapıyorlar daha da fazla kaçakların tespit edilmesi için çalışmalarını dilerim. 2026 yılında güven duyduğum kurum ve kuruluşlardan çok daha iyi olmalarını dilerim. 2026 yılında bir anlaşma olması ve insanların daha refah içinde yaşamalarıdır.”

Yusuf Odun

“2025 yılında bana en fazla güven veren kurum asker ve polistir. 24 saat görevdedirler ve en fazla ezilen kişilerdirler. Güven duyduğum kurumlardan 2026 yılında beklentim ülke ve ülke insanının güvenliğini sağlamaya devam etmeleridir.”

Mehmet Kurtulmuş

“Bana ülkede güven veren hiçbir kurum ve kuruluş yoktur. Ülkede güven duyduğum kişi de yoktur. Benim kendimden başka kimseye güvenim yoktur. 2026 yılından bir beklentim de yoktur. 2025 yılı neyse 2026 da öyle olacak çünkü bu memlekette hiçbir şey düzelmez. O nedenle bir beklentim yoktur.”

Melih Şener

“2025 yılında bana en çok güven veren kurumlar yargı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erhürman’ın kazanması ve iyi bir başlangıç yapmış olması ve polis özellikle son zamanlarda yapmış olduğu işlerle daha çok güven kazanmıştır diye düşünüyorum. 2026 yılında güven duyduğum kurumlardan beklentim daha iyi bir noktaya gelmeleri ve çalışmalarına devam etmesidir. Diğer yandan Kıbrıs sorunu ile ilgili çözüm umutlarımız yeşerdi o nedenle bir çözümün de olmasını temenni ediyorum.”

Teyfik Pilli

“2025 yılında ülkede bana güven veren kurumlar polis ve sivil savunma teşkilatıdır. Bu güven duyduğum kurumlardan 2026 yılında beklentim daha iyi bir performans ve siyasi erkin polis ve sivil savunmaya çağdaş imanları sunmalarıdır.”

İlker Karabina

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumlar polis ve askerdir. 2026 yılında güven duyduğum kurumlardan daha fazla performanstır. Diğer yandan birkaç belediye dışında hizmet veren kurumlarımız kalmamıştır. 2026 yılında istikrarlı ve daha güven verici bir ortam yaratılmasını temenni ediyorum.”

Mehmet Hafız

“2025 yılında bana Diyalog Medya dışında hiçbir kurum güven vermedi. Ne özelde ne de kamu kurumlarında güven duyduğum hiçbir yer kalmamıştır. Diyalog Medya bizlere haberleri en doğru şekliyle aktardığı için güven duyuyorum. Diğer kurumlara güvenimi kaybetmemin nedeni yargının tam çalışmaması, hiçbir devlet kurumunun torpilsiz çalışmamasıdır. 2026 yılında güven duyduğum tek kurum olan Diyalog Medya’nın aynı şekilde yayınlarına devam etmesidir.”

Göksen Bakay

“2025 yılında bana en çok güven veren şirketler mukayyitliği, kaymakamlıklar ve vergi daireleridir. Bunun dışında güven duyduğum özelde bir kurum yoktur. 2025 yılında güven duyduğum kurumlardan 2026 yılında beklentim yoktur ancak Kıbrıs sorunu ile ilgili daha aktif olunmasını bekliyorum. Türkiye’nin de bize yardımcı olacağı ve garantörlüğünün devam edeceği bir çözümün olmasını bekliyorum.”

Savaş İçen

“2025 yılında güven duyduğum hiçbir kurum ve kuruluş yoktur. Otizmli bir çocuğum var ve gitmediğim çalmadığım kapı kalmadı. Düne kadar kapımıza seçim için gelenler bugün ortada yok o nedenle güven duymuyorum. En güven duyduğum iç kişi kendim eşim ve çocuğumdur. 2026 yılından beklentim çocuğuma bir eğitim imkanı sağlanmasıdır.”

Selda Kurtulmuş

“Ülkede bana güven veren hiçbir kurum yoktur. Güvendiğim kişiler aranasıda ise kendim ve eşim var. 2026 yılında güven duyduğum kişilerden beklentim karşılıklı güvenin devam etmesi sevgi ve saygıdır.”

Kamil Birkaya

“2025 yılında ülkede bana güven veren bir tane bile ne özelde ne kamuda bir kurum yoktur. Düzen bozuk o nedenle ben kimseye güven duymuyorum. Annem babam ve eşimden başka kimseye güvenmiyorum. Beklentimiz daha iyi daha mutlu yıllardır ancak her gelen sene giden seneyi aratır durumdadır.”

Ercan Kayku

“Ülkede özelde veya kamuda bana güven veren kurumların başında Diyalog TV, polis teşkilatı ve yargıdır. Diyalog TV’ye güvenmemin nedeni doğru ve tarafsız haber yapmasıdır. Kıbrıs hakim ve savcıları ile veteriner dairesindeki tüm çalışanlara da teşekkür ederim. Ülkede güvendiğim bazı hakim ve savcılar var isimleri bende saklı kalsın istiyorum. 2025 yılından beklentim iyilik sağlık ve niyeti kötü olan insanların iyi insanlardan uzak olmasıdır.”

Supiye Güner

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumlar ne yazık ki yoktur. Güvendiğim kişiler de ailemdir. Ülkedeki kurumlara güven duymamız için icraat görmemiz lazım ancak sağlık, ekonomi, eğitim, ulaşım ve daha birçok alanda hizmet alamıyoruz. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı iyi işler yapıyor. Polise de güveniyorum ancak ceza yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. 2026 yılından beklentim ilk önce sağlığın iyi olması ve sağlık alanının, ekonominin düzelmesi ve seçtiğimiz o koltuklara oturttuğumuz yöneticilerin halkın içine inerek ne yaşadığımızı görmeleridir.”

Mehmet Yemişçioğlu

“2025 yılında bana ülkede güven veren kurum ne yazık ki yoktur. Hiçbir iş ülkede doğru düzgün yapılmıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Benim hiçbir şeye güvenim kalmadı. Kişi olarak güvendiğim ilk üç kişi Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tüm doktorlar ve Reşat Akar’dır. Erhan Arıklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak imkan vermiyorlar. Reşat Akar ise halkın yanında oluğu, duruşu ve doğruları konuşması ile bize güven veriyor. 2026 yılından beklentim doğru düzgün ve adaletli bir yönetimdir.”

Sinem Demirci

“2025 yılında ülkede özel veya kamu kurumlarından bana güven veren devletin tüm kurumlarıdır. Özelde de tüm kurumlara ve işletmelere güveniyorum. Ülkede güvendiğim kişiler ise eşim ve kızımdır. 2026 yılından beklentim sağlık, mutluluk ve huzurdur.”

Kerem Yalçın

“2025 yılında ülkede bana en çok güven veren kurumların başında K-Pet’ler ve Muhaceret dairesidir. 2025 yılında bana güven veren kişiler babam, eşim ve oğlumdur. 2026 yılında güven duyduğum kişi ve kurumlardan beklentim güvenimi boşa çıkarmamalarıdır.”

Hasan Şen

“Ülkede bana en fazla güven veren hiçbir kurum kalmadı. Ne özelde ne de kamuda güveneceğimiz pek bir yer kalmadı. Ülkede ailemden ve yakın çevremden başka kimseye güvenmiyorum. 2026 yılından da güven sağlık ve huzur diliyorum.”

Kadir Uçar

“2025 yılında bana en çok güven veren kurumlar polis, kaymakamlıklar ve İçişleri Bakanlığıdır. Ülkede güven duyduğum kişiler ise Ünal Üstel, Dursun Oğuz ve Sunat Atun’dur. 2026 yılında da güven duyduğum kurumlardan ve kişilerden beklentim çalışmalarını aynı şekilde sürdürmeleri, toplumun güvenliğinin daha fazla arttırılması ve ülkedeki bürokrasinin iyi işlemesidir.”

Cemal Güler

“2025 yılında ülkede en fazla bana güven veren Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erülkü Süpermarket ve Eti’dir. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin başında ise senelerdir takip ettiğim ve sürekli bizlere doğru bilgiler veren Reşat Akar’dır. 2026 yılından beklentim ekonominin düzelmesi ve insanların rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleridir.”