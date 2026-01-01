Vatandaş gündemi Diyalog’tan takip ediyor

Tahir Ayken

“Bu ülkede en çok güvendiğim basın kuruluşu Diyalog Medya’dır.

Her gün bir Diyalog gazetesi alıyorum hem evde hem kahvede okuyorum. Diyalog TV202’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyorum.”

Ahmet Münür

“Ülkemizin en önemli medya kuruluşu Diyalog’tur. Diyalog TV202’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyorum ve her gün Diyalog gazetesi okuyorum.”

Raif Ertürk

“Her gün kahvede ilk işim Diyalog gazetesini okumaktır. Tarafsız, doğru ve güncel bilgileri bize ulaştırıyor.”

Ahmet Hubeyli

“TV202’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyorum. Mutlaka her gün Diyalog gazetesi alıyorum ve okuyorum. Hem gazete hem televizyon halkın sesine kulak veriyor. “

Hüseyin Özkızan

“Her gün Diyalog gazetesi okuyorum. Çok güzel ve gerçek haberler yayımlıyor. Halkın sorunlarını gündeme getiriyor.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026, 10:00