Basit bir sorunu çözemedik

Hayvan üreticileri bir yandan ‘Mavi Dil’ hastalığıyla boğuşurken, diğer ayından eldeki kuzuları satamaz duruma geldi.

Kasaplarda kilosu 700 liraya satılan kuzu etinin, güneyde 400 lira olması nedeniyle tüketicilerin büyük bir kısmı güneye kaydı.

Et başta olmak üzere ucuz ürün almak için güneye geçenlerin sayısı her geçen gün daha da arttığı için dün Metehan kapısında yine uzun araç kuyrukları oluştu.

Sınır kapısında Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, sadece et ve patates değil, çok sayıda sebze ve meyve fiyatının güneyde daha ucuz olduğunu söyledi.

Hayvan üreticileri ise, kuzuların elde kaldığını ve iflas noktasına geldiklerini söylüyor. Üreticiler, sorunun çözümü için Tarım, Maliye, Ekonomi bakanlarının yanı sıra Hayvancılar ve Kasaplar Birliği temsilcilerinin katılımıyla ‘5’li kuzu masasının’ kurulmasını istiyor.

Mavi Dil yayılıyor

Bu arada Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB) Başkanı Burak Toksoy, mavi dil hastalığının yayılmaya devam ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Toksoy, hastalığın hayvandan insana direkt veya dolaylı temas ve/veya et ve süt ürünlerinin tüketilmesi aracılığı ile geçmediğini vurguladı.

Toksoy, halkın, sağlıklı ve/veya karantinalı işletmelerden gelen hayvanların et, süt veya ürünlerini tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetti.

7 bölgede görüldü

Hastalığın ülkede Ziyamet, İskele, Gazimağusa, Vadili, Geçitkale, Lefkoşa ve Güzelyurt Kaza Veteriner Daireleri’nin sorumluluk alanlarında görüldüğünü belirten Toksoy, Beşparmak Dağlarının kuzey tarafındaki Girne Kaza Dairesi’ne bağlı işletmelerde tespit edilmediğini kaydetti.

Toksoy, Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, çevre ilaçlamalarının, sadece hastalık çıkan işletmeler çevresinde değil, özellikle tüm organize hayvancılık bölgelerinde periyodik olarak sık aralıklarla devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Karantina uygulandı

Ülkede bu yıl Eylül ayından itibaren özellikle canlı küçükbaş hayvanlarda semptomların görülmesi ve ölümlerin şekillenmesi ile ortaya çıkan mavi dil hastalığının yayılmaya devam ettiğini kaydeden Toksoy, karantina uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.

Küçükbaş hayvan işletmelerine hastalık şüphesi ve/veya varlığı durumunda, Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından Hayvan Sağlığı Yasası’na bağlı olarak hayvan hareket yasağı (karantina) uygulanıp, gerekli bilgilendirme ve çevre ilaçlaması yapıldığını anlattı.

Hastalığı bulaştıran sineklere karşı çevre ilaçlaması yapılması konusunda da gerekli bilgilendirmenin yapıldığını dile getiren Toksoy, belediyelerinin özellikle hastalık görülen işletmeler çevresinde ilaçlama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Tüm organize hayvancılık bölgelerinde ilaçlama yapılmalı

Toksoy, hastalığa yönelik ilaçlamalarla ilgili, “Tavsiyemiz, çevre ilaçlamalarının sadece hastalık çıkan işletmeler çevresinde değil, özellikle tüm organize hayvancılık bölgelerinde Veteriner Dairesi Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda periyodik olarak sık aralıklarla devam etmesi gerektiğidir” dedi.

Hastalık yapısı ve bulaşma şekli gereğince karantina önlemlerinin ne zaman kalkacağının net olarak bilinmediğine işaret eden Toksoy, “Birliğimiz görüşü olarak yeni hastalık odaklarının çıkışının durup, Veteriner Dairesi tarafından yapılan saha denetimleri ile mevcut karantinalı veya serbest işletmelerde yeni şüpheli vakaların çıkmaması ve mevsimsel havanın soğuması ile olumlu etkisi göz önünde bulunduğunda, karantina önlemlerinin 1-2 ay içinde kalkması olasılığı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Mavi dil hastalığının zoonoz karakterde olmadığına işaret eden Toksoy, hastalığın hayvandan insana direkt veya dolaylı temas ve/veya et ve süt ürünlerinin tüketilmesi aracılığı ile geçmediğini belirtti.

Toksoy, halkın, sağlıklı ve/veya karantinalı işletmelerden gelen hayvanların et, süt veya ürünlerini tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetti.