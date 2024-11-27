İçti dağıttı

Lefkoşa' da aşırı derecede alkollü olan İranlı Mohammad Mohammadpour, şikayet üzerine olay yerine giden polislere saldırdı. Bir polis memurunun eline tekme atan, diğerinin parmağını polis aracına sıkıştıran zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

” Polisi darp görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve itale-i lisan” suçlarından duruşmaya çıkarılan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 25 Kasım 2024 tarihinde saat 23.15 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine ekiplerin zanlıyı ikaz etmek için Hamitköy’deki ikametgahına gittiklerini söyledi.

Polis memuru, aşırı derece alkollü içki tesiri altında olan zanlının evinin sokağında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırdığını, olay yerine giden polislere hakaret ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının kendisini tutuklamaya çalışan 2 polisi ittirerek darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde polis memuru A. S'nin sağ orta parmağını RHA 4532 plakalı aracın arka sağ kapısına sıkıştırdığını, polis memuru H. Ç.'nin ise sağ el bileğine tekme vurup cırmaladığını açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelendiğini ve tanık ifadeleri temin edildiğini kaydeden polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının daha önceden adada öğrenci olarak bulunduğunu ve 2024 yılında izni bittiğinden dolayı çıkış yapıp tekrardan KKTC' ye 12 Kasım 2024 tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İran vatandaşı olduğunu ve KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.