‘Sektör iflas etti’

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, tarife düzenlemesi yapılmazsa taşımacılık faaliyetlerini durduracaklarını duyurdu.

Topaloğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, taşımacılık sektöründe 16 aydır fiyat düzenlemesi yapılmadığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı komisyonun hâlâ daha izin kurulu atamalarının yapılmadığından dolayı toplanmadığını ifade etti. Hükümete girişim yapması için bir hafta süre tanıdıklarının altını çizen Topaloğlu, sektördeki mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle taşımacılığı sürdüremeyeceklerini vurgulayarak, turizm de dahil olmak üzere ülkedeki tüm taşımacılığı durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Taşımacılık sektörünü artık sürdüremiyoruz. Yaptığımız tüm iyi niyetli girişimler ve gösterdiğimiz çabalar boşa çıkarıldı. Sektördeki tüm maliyetler döviz bazında artarken, asgari ücret de üç kez zamlandı. Bu durum sektörün yükünü taşınamaz hale getirdi. Taşımacılık sektörü iflas noktasına geldi!” dedi.

Sektördeki ekonomik baskılara dikkat çeken Topaloğlu, taşımacılık hizmetlerinin giderek daha pahalı hale geldiğini, ancak fiyat artışı yapılmadığını belirtti. Hükümetin sektörü kaderine terk ettiğini söyleyen Topaloğlu, “Hakkımız olan tarife düzenlemesini talep ediyoruz. Bu kriz daha fazla sürdürülemez. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Harekete geçin” dedi.

Topaloğlu aksi halde, turizm sektörü dahil tüm taşımacılığı durduracaklarını ve bir çözüm bulunmazsa toplumun büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti. “Toplumsal bir krizin eşiğindeyiz. Durum artık sürdürülemez hale geldi,” diyen Topaloğlu, sektör paydaşlarını ortak bir çözüm bulmak için harekete geçmeye çağırdı.

Taksicilerden eylem uyarısı

Öte yandan Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, ivedi olarak sorunlarının çözümü için adım atılmaması halinde, sektör olarak eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

Karalar yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile tüm görüşmelerinde taksi sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları ve atılmasını bekledikleri adımları aktardıklarını ifade ederek, sektörün yaptığı taşımacılık ayağını hiçbir sektör ve şahıslarla paylaşmayacaklarını kaydetti.

“Taşımacılık ve hizmet vermeyi ayırt edemeyenlerin ayrı bir sektör yaratma peşinde olduğunu” belirten Karalar, “Bizim iyi niyetli duruşumuzu suiistimal etmektedirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024, 10:01