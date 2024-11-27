TIR’a gizlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda, geçtiğimiz Cuma günü, uyuşturucu tasarrufu nedeniyle teminata bağlanan ve yurt dışına çıkışı yasaklandığı halde, TIR’a gizlenerek Türkiye’ye kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan Mehmet Deniz Kayhan, dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mesele kapsamında önceden tutuklanan TIR şoförü Melik Gülevi, suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Kaya, uyuşturucu ve suç delillerini karartma davaları nedeniyle teminat emri gereği yurtdışına çıkışı yasak olan zanlının, 22 Kasım’da, Gazimağusa Limanı’nda Alara isimli gemiye giriş için hazırlanan bir TIR’ın kasası içerisine gizlenerek, yurtdışına kaçmaya teşebbüs ettiği esnada tespit edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, teminat emrine riayet etmeyerek yasadışı şekilde ülkeden çıkış yapmaya çalışan zanlının, serbest kalması halinde yeniden kaçma girişiminde bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi ve cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

