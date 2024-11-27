Ömer KADİROĞLU

Ülkemizin önde gelen iş insanlarından olan ve önceki gün 90 yaşında hayata veda eden Mustafa Hacıali, Yılmazköy’de son yolculuğuna uğurlandı. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) bünyesinde 1958-1963 yılları arasında mücahitlik yapan, 1963-1970 yıllarında ise Boğaz Sancağı Bölük Komutanı olarak alan Hacıali için askeri tören düzenlendi. Yılmazköy Spor Kulübünde yer alan askeri törene Hacıali’nin ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, siyaset ve iş dünyasından isimler yakınları ve sevenleri katıldı. Yılmazköy Mustafa Hacıali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından tabuta sarılı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Hacıali’nin yakınına teslim edildi. Cenaze namazının ardından Mustafa Hacıali Yılmazköy’deki aile kabristanlığına defnedildi.