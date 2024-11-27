2 yıl sonra fark edildi

Kuzey Kıbrıs’ta 2 yıldır kaçak yaşam süren Nijeryalı Loveth Omon Anthony önceki gün Cürümleri Önleme Şubesinin devriye görevi esnasında yaptığı kontrolde tespit edildi.

Tutuklanan zanlı, "KKTC'de İkamet İzinsiz” kalmak suçundan dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 25 Kasım 2024 tarihinde saat 21.46’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan muhaceret kontrolde zanlının 22 Mart 2022 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiğini belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının 21 Mayıs 2022 tarihinden beri toplam 951 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının KKTC'deki statüsü ile ilgili İçişleri Bakanlığından araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

