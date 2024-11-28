Sertifikalar verildi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) yönetimi Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Turkcell Akademi’nin düzenlediği “Teknolojide Fark Yaratan Kadın Liderler” eğitim programını tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, “yapay zeka”, “stratejik finans”, “dijital pazarlama” ve “geliştirici liderlik” gibi 7 farklı başlıkta eğitim alan GİKAD Yönetim Kurulu üyelerine sertifikaları törenle verildi.

Törende konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Turkcell Akademi’den aldıkları her eğitimin fark yarattığını belirterek, eğitim programı ve destekleri için teşekkür etti.

Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, kadın liderlerin teknolojik yeniliklere yön vermesinin, kurumlarının sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ise Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak eğitimleri her zaman önemsediklerini söyledi.