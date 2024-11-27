Polis patronun peşinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Muhammed Marwan Şahinov hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 22 Kasım 2024 tarihinde zanlının, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, kalmakta olduğu apartman dairesine yapılan baskında, çalışma masası üzerindeki kavanoz içerisinde, 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anımsattı.

Zanlının, 23 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını açıkladı. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

