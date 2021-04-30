Bastı gaza ezdi geçti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu trafik kazasına neden olan Osama Talap Moh'd İsmail dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazanın olduğu yolda 35 metre fren tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamera görüntülerinin incelendiği, zanlının aracı 139 kilometre hızla kullandığının tespit edildiği açıklandı.

Kaza nedeniyle biri ağır beş kişinin yaralandığı, ayrıca iki araç ve motosiklette 95 bin TL maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, kazanın 28 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı. Fuar Kavşağında çift şeritli yolda aşırı sürat ve dikkatsiz seyreden Osama Talab Moh'd İsmail’in yönetimindeki JU 730 plakalı araç ile sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf Çağraş’ın yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmadan sonra yolunda devam eden JU 730 plakalı aracın Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçen Nesibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı aracın sol yan kısmına ön kısmı ile vurduğunu belirtti.

35 metre fren izi tespit edildi

Çarpmaya müteakip her iki aracın yol içerisinde savrulup durduğunu belirten polis, kaza sonucu yaralanan Yusuf Çağraş, PJ Nasibe Karimova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser Karimova, Emir Karimova ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydetti. Polis, acil serviste kontrolden geçirildikten sonra Nasibe Karimova ve Emir Karimova taburcu edildiğini söyledi.

Polis, JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail’in taburcu edilmesinin ardından tutuklu olarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.



Yusuf Çağraş’ın sol ayak kırığı ve derin kesiler nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisine, Miyaser Karimova’nın ise kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi servisinde tedavi altına alındığını mahkemeye aktardı.Polis, zanlının aracı süratli kullandığı güzergahtan yapılan kamera tespitinde aracı 139 km hız ile kullandığının tespit edildiğini, ayrıca yolda 35 metre fren izi bulunduğunu açıkladı.Polis memuru, ayrıca PJ 616 plakalı araçta 60 bin, JU 730 plakalı araçta 25 bin, PM 847 plakalı motosiklete ise 10 bin TL tahmini hasar olduğunun saptandığını belirtti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme zanlı hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirterek, bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Paket servis elemanı Çağraş’ın durumu iyiye gidiyor

Bu arada kazada ağır yaralanan Yusuf Çağraş'ın durumunun iyiye gittiği, yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Lefkoşa’da bir restoranda paket servisi elemanı olarak çalışan Çağraş’ın kaza günü bir siparişi teslim etmek için yola çıktığı belirtildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde normal servise alınan Çağraş’ın bir süre gözetim altında tutulacağı kaydedildi.