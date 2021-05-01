Herkes kaygılı

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının ardından Rum siyasi partileri ilk değerlendirmesini yaptı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu twitter hesabından yaptığı açıklamada “yeniden birleşme konusunda Anastasaiadis’le birlikte devam etmeye hazır olduğunu” belirterek şunları kaydetti:

“Umut penceresi açık duruyor. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının tezlerine rağmen Genel Sekreter çabaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve AB iki devlet tezini kabul etmiyor. Yeniden birleşmeye Başkan’ın yanında devam etmeye hazırız.”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cenevre konferansından çıkan sonucun şekillendirdiği durumun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair öneri hazırlayarak Rum Yönetimi Başkanı’na sunacaklarını açıkladı. Prosedürün canlı tutulmasını önemli bulmakla birlikte Ada’ya döner dönmez herkesin ciddi ciddi düşünmesi gerektiğini kaydeden Kiprianu, Türk tarafının iki devlet veya konfederasyon çözümü veya egemen eşitliğin tanınması talepleri nedeniyle Cenevre’ye giderken beklentilerinin düşük olduğunu belirtti. Genel Sekreter’in zaman zaman Güvenlik Konseyi’nin kendisine verdiği yetkinin sınırlarını hatırlatarak ortaya koyduğu tavırdan memnuniyet belirtti.

İki devlet tezi masada

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos “Cenevre gayriresmî 5’li konferansının sonuçları maalesef çok hayal kırıcı. Doğru ön şartlar sağlanmadan ve müzakere zemini teyit edilmeden böyle bir konferansın, tehlikeli gelişmeleri gündeme getireceği konusunda uyarmıştık” dedi, şunları ekledi:



“Türkiye tahrikkarlık ve uzlaşmazlıkta kendini aştı. Tavrı kabul edilemezdi. Ancak şu saptamaları da yapmak zorundayız:1-Bu gelişmeler karşısında Türkiye bir sonraki Avrupa Konseyi’ne hasar almadan geçmeyi ve daha çok finansman almayı başaracak.2-Maalesef Türkiye artık iki devlet tezini müzakere masasına koyma hakkını tesis etti ve herkes imkânsızı nasıl mümkün kılacağının kaygısında.”