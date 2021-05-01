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Duygu dolu anlar yaşandı

Rüya Taner, Mücahitler Bandosu’nu yöneten babası Yılmaz Taner’i bu anlamlı gününde yalnız bırakmadı

Duygu dolu anlar yaşandı
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Başkent Lefkoşa’da Girne Kapısı önünde dün tarihi bir an yaşandı. Kıbrıs Adası İngiliz Yönetimi altındayken 1957 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Bandosuna şeflik yapan müzisyen Yılmaz Taner, bu kez aynı yerde Türk Bayrakları altında babasının kurucusu olduğu Mücahitler Bandosu’nu yönetti.
Mücahitler Bandosu’nun kurucusu olan merhum Zeki Taner'in oğlu müzisyen Yılmaz Taner, 1957 yılında henüz genç bir lise öğrencisi iken Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu’na şeflik yapmıştı.

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Yıllar sonra bu kez şanlı Türk Bayraklarının altında kendi bestelediği Mücahitler Marşını, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ile birlikte icra eden Taner, duygu dolu anlar yaşadı. 

Rüya Taner yalnız bırakmadı
Taner, “Bana verilen bu fırsat için teşekkür ediyorum. Duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teşekkürler’’ dedi. Yılmaz Taner’i 64 yıl sonra kızı ünlü piyanist Rüya Taner ve sevenleri de yalnız bırakmadı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
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Turkish power - 2 saat Önce

Bir yanda da şehit şehadet diyemeyen akel disi yancilari

Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 30 dakika Önce

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Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 29 dakika Önce

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