Sanatçılar Çarşısı'na büyük ilgi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da haftanın iki günü kurulan Sanatçılar Çarşısı’nda bir birinden güzel el emeği, göz nuru ürünler satışa sunuluyor.

KKTC Sıra Dışı Sanatçılar Derneği tarafından kurulan çarşıda, el yapımı hediyelik eşyalar, bileklikler, vazolar, takılar, panolar, çantalar çeşitli fiyatlardan görücüye çıkarılıyor.

Dernek üyeleri, evlerinde emek vererek ürettiği ürünleri satarak, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sanatlarını sergiliyor.

El emeği üretim olması nedeniyle de fiyatların uygun olduğu çarşıya Gazimağusa halkı da ilgi gösteriyor.

Şener: Kapanma sürecinde boş durmadık



Diyalog’a konuşan Müjde Şener, KKTC Sıra Dışı Sanatçılar Derneği öncülüğünde kurulan çarşının Çarşamba ve Cumartesi günleri, saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Eziç Restoran yanında bulunan binada faaliyet gösterdiğini söyledi.Şener, amaçlarının, güzel düşünerek üretebilen herkese imkan sağlamak olduğunu aktardı.Müjde Şener, çarşının, üretebilen herkesin çarşısı olduğunu ve kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti.Evde üretilen her türlü ürünü satışa sunduklarını aktaran Şener, pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecinde de üretime devam ettiklerini ifade etti. Şener, o dönemde ürettikleri ürünlerin, şimdi satışa sunulduğunu belirtti. Şener, üreten herkesi Sanatçılar Çarşısında görmekten mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi.