Gönüllüler işbaşında

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu gönüllülerden oluşan Temiz Ada Derneği, Gazimağusa’da iki sahilde temizlik yaptı.

Temiz Ada Derneği, Gazimağusa bölgesinde bulunan Glapsides ile Kocareis plajları arasında çevre temizliği yaparak, bölgeyi pırıl pırıl hale getirdi.



Dernek gönüllüleri tarafından 2 aydır düzenli olarak yapılan sahil temizliğinde toplamda 400 naylon çöp boşaltılarak, oldukça geniş bir alan temizlendi.Bölge belediyeleri de yapılan örnek davranışa katkı sağladı. Yabancı uyruklu dernek gönüllüleri, vatandaşları, sahilleri ve çevreyi temiz tutmaya davet etti.

Esentepe’de de temizlik yapıldı

Bu arada Koruma Dairesi de farkındalık faaliyetleri kapsamında Esentepe anayolu sahil şeridinde temizlik yaptı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan çevre temizlik kampanyası altında, Esentepe Belediyesi ile işbirliğinde Esentepe anayolu sahil şeridi temizlendi.