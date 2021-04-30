Gönüllüler işbaşında

Hüseyin ÇİÇEK
Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu gönüllülerden oluşan Temiz Ada Derneği, Gazimağusa’da iki sahilde temizlik yaptı.
Temiz Ada Derneği, Gazimağusa bölgesinde bulunan Glapsides ile Kocareis plajları arasında çevre temizliği yaparak, bölgeyi pırıl pırıl hale getirdi.
Bölge belediyeleri de yapılan örnek davranışa katkı sağladı. Yabancı uyruklu dernek gönüllüleri, vatandaşları, sahilleri ve çevreyi temiz tutmaya davet etti.
Esentepe’de de temizlik yapıldı
Bu arada Koruma Dairesi de farkındalık faaliyetleri kapsamında Esentepe anayolu sahil şeridinde temizlik yaptı.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan çevre temizlik kampanyası altında, Esentepe Belediyesi ile işbirliğinde Esentepe anayolu sahil şeridi temizlendi.