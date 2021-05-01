Bu ayı da atlattık

Başbakan Ersan Saner, önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştüğünü dün itibarı ile 330 milyon savunmaya, 100 milyon cari bütçeye katkı olmak üzere 430 milyon TL’lik bir kaynak aktarıldığını açıkladı.

Başbakan Saner, dün yurda döndü. Ercan’da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Cenevre’de yapılan 5+1 toplantılarına katılmalarının ardından bugün heyetleriyle ve siyasi parti başkanlarıyla birlikte yurda döndüklerini kaydetti.

Cenevre’de oldukları süre içerisinde Kıbrıs’taki müzakerelerin yeniden nasıl başlayacağıyla ilgili Kıbrıs Türk tarafının yapıcı bir tutum izlediğini dile getiren Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ana oturumda Kıbrıs meselesinin bugüne kadar gelişindeki sürecini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın federasyonun neden bir çözüm modeli olamayacağını ifade ettiğini belirten Saner, Tatar’ın sürecin farklı gelişmesi için kendi önerilerini ortaya koyduğunu dile getirdi.



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür eden Saner, dün itibarı ile 330 milyon savunmaya, 100 milyon cari bütçeye katkı olmak üzere 430 milyon TL’lik bir kaynak aktarıldığını söyledi.Mayıs ayında ülkenin şantiye alanına döneceğini söylediğine dikkat çeken Saner, TC ile imzalanan protokol çerçevesinde ülkedeki altyapı yatırımları başta olmak üzere, ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar ve bunun yanında gerek tarım sektörüne gerekse özel sektöre yapılacak kaynak aktarımlarıyla ekonomiyi iyi bir noktaya taşımak için ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını söyledi.“Biz yolumuza devam edeceğiz” diyen Saner, Kıbrıs Türk halkının refahının kendileri için büyük önem taşıdığını, ülkenin kalkınması için çalışmalarını yürüteceklerini belirterek, “İnanıyorum ki halkımız da bunları görsel olarak hissedebilecek bir noktada olacak” ifadelerini kullandı.Saner, Kıbrıs sorunu sürecinde ne olursa olsun, kendilerinin tüm kurumlarıyla, demokrasisiyle övünülebilecek bir KKTC’yi yaşatmak için kararlı olduklarını belirtti.