Başvuru şartları açıklandı

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörüğü düzenlediği basın toplantısında geçen bir yıl içinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde yapılanları ve önümüzdeki öğretim yılında planlanan projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü ve Mep-Der Başkanı Mine Gürses, NET Holding İletişim Direktörü Elizabet Uğurlu, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Zeki Hızlısoy, Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ve sosyal sorumluluk projelerini yürüten ekiple birlikte düzenlediği basın toplantısında bir yıl için yapılan çalışmaları anlattı.

Gürses, okullarda geçen yıl yürütülen sosyal sorumluluk projelerini geliştirerek devam edeceğini müjdelerken, bu yıl ikincisi uygulanacak olan eğitim fonuyla ilgili de geniş açıklamada bulundu.

Merit otellerinin halihazırda 25 tıp öğrencisine burs veridiğini ve geçtiğimiz yıl başlatılan Türkiye’de okuyan KKTC vatandaşı öğrencilere verilen burslar için başvuruların açıldığını kaydetti.

KKTC vatandaşı olan öğrencilerin öğrenim sürecine katkı verebilmek için 2023 yılında Merit Eğitim Fonu’nun hayata geçirildiğini anımsatan Mine Gürses, yeni öğretim yılında da 10 öğrenciye her ay 10 bin TL burs verileceğini kaydetti.

Gürses, geçtiğimiz yıldan devam eden burslar dışında bu yıl yeni katılacaklara verilecek burs miktarının yıllık 900 bin TL olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumlulukta örnek olmaya çalışıyoruz

30 yılı aşkın bir zamandır, bu topraklara yatırım yapan, yapmaya devam eden Merit Grubu’nun şu anda 6 bine yakın çalışanıyla KKTC Turizmine hizmet verdiğini kaydeden Gürses, Nisan 2023’den Ağustos 2024’e kadar 9 milyon TL’yi aşan bir katkıda bulunduklarını kaydetti.

Kimler Başvurabilir?

Merit Eğitim Fonu’na KKTC vatandaşı olup, Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin 4 yıllık lisans bölümlerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler başvurabilir.

Burs bedeli ne kadar?

Merit Eğitim Fonu kapsamında 2024 – 2025 akademik yılı için kararlaştırılan burs bedeli 10 bin TL olarak belirlenmiştir.

Burs ödemeleri nasıl yapılacak?

Burs ödemeleri Ekim, Kasım , Aralık, Ocak, Şubat,Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları boyunca aylık yapılacaktır. Yeni adaylar için Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ödemeler, sonuçlar açıklandıktan sonra burs almaya hak kazanan adayların şahsına ait olan banka hesaplarına toplu olarak yatırılacaktır.

Bursun devamlılığı var mı?

Burs almaya hak kazanan adaylar, bursun devamlılığı için maddi ihtiyaç ve başarı kriterlerini sağladığı sürece burs almaya devam edebilirler. Başarı ve maddi kriterleri sağlayamayan öğrencilerin bursları kesilir.

Başvuru süreci

Merit Eğitim Fonuna yapılacak olan başvurular 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 18.00’e kadar, e-posta üzerinden gönderilerek ön değerlendirmeye alınacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen başvuru evraklarını [email protected] adresine e-posta ile eksiksiz olarak göndermeleri gerekmektedir.

Evraklar üzerinden yapılacak olan değerlendirmeler sonrasında, adaylar ile e-posta üzerinden iletişime geçilerek, online mülakata hak kazananlara bilgilendirme yapılacak, sonrasında burs almaya hak kazanan adaylar 2 Aralık 2024 Pazartesi günü www.meritturizm.com sayfasında yayınlanacaktır.

Başvuru evrakları

Öğrenci’nin

- Kimlik / Pasaport

- Öğrenci belgesi

- İkametgah

- Adli Sicil Belgesi

- YKS Sonuç Belgesi, A Level, SAT v.b.sınav sonuç belgeleri

- Transkript (Devam eden öğrenciler için)

- Niyet Mektubu

Ailenin

- Anne / Baba’ya ait Kimlik / Pasaport

- Diğer aile bireylerini de gösteren nüfus kayıt belgesi

- Çalışma / Emeklilik Belgesi

- Gelir Beyan Belgesi / Maaş Bordrosu

- Taşınmaz Ruhsat ve Tapu Belgeleri