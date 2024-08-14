Güzel hizmetleri oldu

Prag'a atanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni görevi için adadan ayrılmadan önce devlet ve hükümet yetkililerine veda ziyaretinde bulunuyor.

İlk ziyaretini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapan Feyzioğlu, gönülden bağlı olduğu kardeş vatanda Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi sıfatıyla görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Beni yüreklerine, bağırlarına basan Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Davanın belli olduğunu, bu yolda birlik ve beraberlik içinde kararlıkla yürüneceğini belirten Feyzioğlu, “Bizim için Kıbrıs bir milli davadır. Ben geldiğim günden beri ‘Kıbrıs meselesi’ demedim, meseleler insanları yorar, bizim için Kıbrıs hiçbir zaman mesele değildir, Milli bir davadır, milli dava da sizi her gün daha dinç tutar, daha da güçlendirir” diye konuştu.

Yeni görevinde Feyzioğlu’na başarı dileyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs davası Türk milletinin davasıdır. Nerede olursanız olun mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman gündeminizin ilk sırasında olacaktır…Prag’da da eminim böyle olacaktır…” dedi.

Töre: Kıbrıs, ortak milli bir dava

Feyzioğlu, veda ziyaretleri çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile de görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndaki görüşmede, Başkan Töre, Büyükelçi Feyzioğlu ile iki yıla yakın birlikte çalıştıklarını ve KKTC’ye güzel hizmetleri olduğunu gördüğünü söyledi.

“Büyükelçi Feyzioğlu’nun halkçı kişiliğini ve vatanseverliğini gördük. Tabii ki bu bir görev değişikliğidir. Biz görev insanıyız. Bulunduğumuz her noktada Türk milletine hizmet etmeyi daima ön planda tutarız. Bu bizim şiarımızdır.” ifadelerine yer veren Töre, Kıbrıs’ın ortak milli bir dava olduğunu ve ayrı- gayrının olmadığını kaydetti.

KKTC’de yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükelçi Feyzioğlu’na teşekkürlerini sunan Töre, hizmetlerine yeni görev yerinde devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Feyzioğlu: Bu bir bayrak yarışı

Feyzioğlu da sözlerine hem Başkan Töre’ye hem Cumhuriyet Meclisi’nin tüm parlamenterlerine hem de çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederek başladı.

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle iki yıl kadar önce atandığını ve şimdi ise başka bir göreve tayininin çıktığını ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün geleceği aydınlıktır” diyen Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kendileri için mesele değil bir milli dava olduğunu vurguladı.

Üstel: KKTC halkı sizi özleyecek

Feyzioğlu Başbakan Ünal Üstel’i de ziyaret ederek görüştü. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, Başbakanlık müsteşarları da hazır bulundu. Görüşmede, konuşmaların öncesinde Başbakan Üstel, Feyzioğlu’na hediye takdim etti.

Başbakan Ünal Üstel, Feyzioğlu’nu kabulünde yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır KKTC’de görev yapan elçiyle çok yakın çalıştıklarını ifade ederek, Feyzioğlu’nun geçmişten kalan büyük projelerin bitiminde büyük katkısı olduğunu vurguladı ve örnekler verdi.

Üstel konuşmasının sonunda, KKTC halkının Feyzioğlu’nu özleyeceğini ve ülke kapılarının Feyzioğlu’na hep açık olacağını vurguladı.

Feyzioğlu: Kardeşlik hukuku vardır

Feyzioğlu ise konuşmasında, yaklaşık iki yıl görev yaptığı KKTC’den ayrılacağından dolayı “yüreğinin burkulduğunu” belirterek, ülkeden bedenen ayrılacağını ancak KKTC’ye hizmete devam edeceğini söyledi.

“Dostlarımdan, kardeş vatanımdan ayrılıyorum. Canım kadar sevdiğim, canımı verebileceğim topraklardan ayrılıyorum.” diyen Feyzioğlu, iki yıldır KKTC yetkilileri ile “kardeş” olarak çalıştıklarını ve büyük işler yaptıklarını söyledi.

Yapımı devam eden Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını “KKTC’nin kalıcılığının imzası” olarak adlandıran Büyükelçi, “Bu yüzden bundan rahatsızlık değil gurur duyulmalıdır. Bu, Denktaş’ın ‘Devletinize sahip çıkın’ lafının ete kemiğe bürünmesidir.” dedi.

Başarılı çalışmalar yürütülüyor

Taşınmaz Mali Komisyonu ile ilgili atılan adımlar ve alınan tedbirlere değinen, üniversitelerin YÖKSİS’in veri tabanına alınarak dev bir adım atıldığından bahseden Feyzioğlu, Üstel Hükümeti’nin popülizmden, günlük siyasi kaygılardan uzak durarak çalışmalar yaptığını, ortada büyük bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Bu başarıların bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Feyzioğlu, “Şahsi olarak başarı hikayem, buradan ayrılırken gönüllere girebilmişsem odur. Gittiğim her yere yüreğimde sizlerle gidiyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Feyzioğlu, veda ziyaretleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüştü.

Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.

