Bayraklar yarıya indirildi

Güney Kıbrıs Lefkoşa Rum kesimi belediyesi, depremden dolayı Kuzey Kıbrıs halkının yaşadığı kayıplar nedeniyle 3 günlük yas ilen etti. Belediyenin bayrakları yarıya indirilirken, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, deprem bölgesindeyken her gün kendilerini arayıp bilgi aldığını ve kayıplardan dolayı 3 günlük yas ilan ettiklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı, şunları belirtti:

“Hatay Samandağ’da bulunduğumuz süreçte Lefkoşa’nın diğer yarısının belediye başkanı sevgili Yorgacis’in her gün depremle ve burada kaybettiğimiz meleklerle ilgili bilgi almasıydı. Ve belediye olarak 3 günlük yas kararı alıp bayraklarını yarıya indirdiler. Çok önemsiyorum, bir sürü politik farklılıklarımız bir yana acımızın paylaşılması, görev süremiz boyunca geliştirdiğimiz insani ilişkilerin elbet bir gün farklı sonuçlar doğuracağına olan inancımı da artırıyor.

Biz Samandağ’dan dönerken ruhumuz orada kaldı, yaraların iyileşmesinin bir an önce hızlanması dileğiyle.”