Her yerde aranıyor

Deprem sırasında un gibi dökülen, KKTC vatandaşı 35 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve diğer yetkililerin hala bulunamadığı öğrenildi.

Bölgede yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan Yavuz Karakyuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havaalanı’nda tutuklandı.

Şimdiye kadar 123 kişinin ölümüne neden olan 6 binanın müteahhitliğini yapan Şükrü İşitmen de yakalandı.

Bölgeyi ziyaret eden ve çok sayıda kişiden bilgi alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca Diyalog’a yaptığı açıklamada, İsias Otel yetkililerinin aranmakta olduğunu söyledi. Karaca “Burası önce apartman olarak inşa edilmiş, vize alamamış, sonrasında otele dönüştürülmüş. Enkaz alanından alınan numunelerin kontrolü sonrasında her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

İsias Otel gerçeği

Adıyaman’daki depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35, Türkiye Rehberler Birliği üyesi 27 kişiye mezar olan İsias Otel’le ilgili olarak soruşturma sürerken, çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

En büyük hissedar Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Bilge Açık ve Seda Zeren ortaklığında 2021 yılında faaliyete geçirilen otelin daha önce apartman olduğu belirtildi.

İki apartmanın birleştirildiği, kolonların kesildiği ifade edilirken, otelin sahibi ve hissedarlarının kayıp olduğu öğrenildi.

Mührü kim açtı?

Ayrıca otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ancak bir süre sonra tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıktı.

Türkiye’de depremden etkilenen illerde yıkılan binalardan dolayı birçok müteahhit tutuklanırken, Ahmet Bozkurt ve ortaklarının sırra kadem bastığı belirtildi.

Bozkurt hakkında yakalama emri çıkarıldığı da ifade edilirken, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, İsias Otel yetkililerinin aranmakta olduğunu söyledi.

Karaca “Burası önce apartman olarak inşa edilmiş, vize alamamış, sonrasında otele dönüştürülmüş. Enkaz alanından alınan numunelerin kontrolü sonrasında her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Soruşturma sürüyor

Bu arada İsias Otel ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Adli kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, otelin tüm sorumluları hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli tahkikat titizlikle yürütülüyor.

Bu çerçevede soruşturmanın takibi için savcı görevlendirildiği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 11:05