Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 40 trafik kazası meydana geldi 10 kişi yaralandı, 564 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. İşlenen trafik suçları arasında sürat yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı, bir haftada meydana gelen 40 trafik kazasında 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Trafik kazalarının sebepleri arasında ilk sırada süratli araç kullanmak yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat- 12 Şubat tarihleri arasında ülkede 40 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 34’ü hasarla, 6’sı yaralanmayla sonuçlanırken; toplam 10 kişi yaralandı. Kazaların 12’si süratli araç kullanmak, 9’u dikkatsiz sürüş, 6’sı kavşakta durmamak ve 7’si diğer etkenler sebebiyle meydana geldi. Kazalar sonucunda 1 milyon 151 bin TL hasar oldu.

Öte yandan, aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 440 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 564 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat: 137

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak:118

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 71

Muayenesiz araç kullanmak: 45

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 31

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 20

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 19

Dikkatsiz sürüş: 12

Tehlikeli sürüş:5

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 3

Alkollü araç kullanmak: 5

trafik ışıklarına uymamak: 2

Diğer trafik suçları: 96