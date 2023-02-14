Miktar yüksekti

Güngör köyü yakınlarında gece yarısı gerçekleştirilen Hayalet Operasyonu’nda zuladaki uyuşturucu maddeyi almaya gittiklerinde suçüstü yakalanan Seyit Çoban ile Mehmet Alkış hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 9’ar ay hapse mahkum edildi.

Kararda, sanıkların tasarrufunda bulunan 98 gram uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için tasarruf ettiklerine dair savunmanın yaptığı beyanın kabul edilmediği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanıkların tasarruf ettikleri 98 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amaçlı tasarruf ettiklerine ikna olmadıklarını belirtti.

Soytaç, sanıklara kamu yararı gereği hapis cezası vermeyi uygun ve adil bulduklarının altını çizdi. Yargıç Soytaç, suçunu kabul eden sanıklara 9’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



Davanın geçmişi

Güngör köyü yakınlarında, 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.00 sıralarında operasyon gerçekleştirilmişti. İhbar alan narkotik ekipleri bölgede pusuya yatmıştı.

Beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasına konulan dört ayrı şeffaf naylon içerisinde 98 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi almaya gelen Mehmet Alkış ile Seyit Çoban'ın suçüstü tespit edilmişti.

Operasyon esnasında Mehmet Alkış, elindeki telefonla görevli memurun kulak arkasına vurup kaçmaya çalışmıştı.

Mehmet Alkış, makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilmiş, kaçmaya çalışan Seyit Çoban da yakalanmıştı.

Tutuklanan sanıklardan Mehmet Alkış soruşturmanın ardından 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmişti. Seyit Çoban ise teminatla serbest bırakılmıştı.