‘Acılarını paylaşıyoruz’ 

Güney Kıbrıs’ın yeni lideri Nikos Hristodulidis, seçim zaferinin ardından yaptığı ilk açıklamada Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderdi. Hristodulidis “zor günlerden geçen Kıbrıslı Türklerin acısını paylaşıyoruz, onları, yanlarında olduğumuz konusunda temin etmek isterim” dedi.

İkinci tur seçimde oyların yüzde 51,97’sini alarak sandıktan 8’inci Rum Yönetimi Başkanı olarak çıkan Hristodulidis, en büyük emelinin Türk işgaline son vermek ve vatanı yeniden birleştirmek olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; ilk konuşmasında, AKEL ve DİSİ’ye birlik mesajı veren ve uzun süre birlikte çalıştıkları Nikos Anastasiadis’e teşekkür etmeyi ihmal eden Hristodulidis,

Kıbrıs sorununda “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağı” görüşünü ortaya koydu ve şunları kaydetti:

“Kıbrıs AB’nin son parçalanmış devletidir. En büyük emelim, Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir. Kıbrıs sorununun çözüm ön şartlarını yaratmak için diyaloğun yeniden başlaması yönünde ne gerekiyorsa yapacağım.”

Hristodulidis, “ülkenin Avrupa’ya Batı’ya yöneliminin, yarınları için pusulaları olduğunu” da belirterek bütün bölge ülkeleriyle, Kıbrıs sorununun çözümünde özlü rol oynayabilecek ülkelerle ve BM ile ilişkileri genişletmeye devam edeceklerini söyledi. Hristodulidis, ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan’a yapacağını belirtti.

Ekonomi, toplum ve kampanyası sırasında kendisine öncelik olarak iletilen her şey için somut eylemler hayata geçireceğini belirten Hristodulidis, “derhal başlayabilmek için bir ön çalışma yaptığını ve her bakanlık için bir eylem planı hazırladığını eğitimde ve kültürde çıtayı yüksek tutacaklarını, sağlıkta kaliteyi yükselteceklerini" kaydetti.

Kabinenin yarısı kadın olacak

Hristodulidis, kabinesinin Anastasiadis hükümetinde yer alanlardan değil ‘taze kandan’ oluşacağını, erkek bakan sayısı kadar kadın bakan (yüzde 50-50) atayacağını, ayrıca karar öncesinde kendisine destek veren-vermeyen bütün siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı.

Habere göre mecliste 9 üyesi bulunan DİKO, 4 üyeli DİPA, 3 üyeli EDEK ve 3 üyeli ELAM destek veriyor.

Buna karşın muhalefetteki AKEL’in 15, DİSİ’nin de 17 milletvekili bulunuyor.