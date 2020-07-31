Bayram uyarısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların temaslı sayısında son günlerde artış olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nda da

maske-mesafe-hijyen kurallarından taviz verilmemesini istedi. Gürkut, vatandaşlara, “Mümkünse açık havada, bahçede bir araya gelin, el öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temastan kaçının, 65 yaş üzerindeki ve yaşı kaç olursa olsun kronik tıbbi sorunları olan kişileri özellikle koruyun” diyerek seslendi. KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Kurban Bayramı öncesinde yazılı açıklama yaparak, vatandaşları Covid-19 konusunda uyardı. KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, şu uyarılarda bulundu: “Ziyaretlerimizde maske-mesafe-hijyen kurallarına tavizsiz uyalım. Ziyaretlerimizi mümkünse açık havada, bahçelerimizde bir araya gelerek yapalım. El öpme, sarılma, tokalaşma gibi yakın temas oluşturan eylemlerden kaçınalım. COVID-19 hastalığının risk grubunu oluşturan 65 yaş üzerindeki ve yaşı kaç olursa olsun tanımlanmış kronik tıbbi sorunları bulunan kişileri özellikle korumaya devam etmeliyiz. Onların kalabalık ortamlara girmesi riski artıracaktır, unutmayalım.”

