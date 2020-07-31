Kuzeyde 2, güneyde 10 yeni vaka tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 81, Güney Kıbrıs’ta ise bin 789 test yapıldı. Kuzeyde 2, güneyde de 10 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 81 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 81 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Güneyde vaka sayısı bin 90’a yükseldi

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 789 test sonucunda 10 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Vakaların 8’i Limasol’da rastgele yapılan testlerde, biri çalışan kesime yapılan testlerde, bir diğeri ise şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucu belirlendi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, Rastgele yapılan testler sonucunda tespit edilen vaka sayısının fazla olmasından duyduğu endişeyi belirtti. Halka konuya ciddiyetle yaklaşma çağrısı yapan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, şu ana kadarki olguların toplumda yayılma olduğunu gösterdiğini belirtti.

Toplam vaka sayısı bin 90'a yükseldi.

