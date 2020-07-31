Otellerde doluluk oranı %23 düzeyinde kaldı

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs salgını sonrasında yeterli ulaşımın sağlanmaması ve istikrarsız bir politika izlenmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs turizmi son 45 yılın ‘en kötü’ bayramını yaşıyor.

Otelciler Birliği’nden elde edilen bilgiye göre; bayramda otellerin doluluk oranı sadece yüzde 23,5 düzeyinde olacak. Bir başka deyişle otellerin yüzde 76,5’i boş kaldı.

Otelciler Birliğine kayıtlı 114 otelin 80’i bayramda açık olmayı tercih etmekle birlikte, ortaya çıkan tablo hiçbirini sevindiremedi.

Geçmiş bayramlarda özellikle beş yıldızlı ve casinolu oteller yüzde 100 doluluğa ulaşıyor; 3 ve 4 yıldızlı otellerde ise doluluk oranı 80’lere çıkıyordu.

Ünlü sanatçılar da gelmiyor

Özellikle beş yıldızlı oteller bayram dönemlerinde Türkiye’nin önemli sanatçılarını sahneye çıkarıyor, gerek ada içinden, gerekse Türkiye’den çok sayıda müşteri ağırlıyordu.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 5 yıldızlı ve casinolu oteller bugün başlayacak olan Kurban Bayramını yüzde 18,39 dolulukla geçirecek.

Küçük otellerin doluluk oranı sadece yüzde 28,61 oldu.

Uçuş az, biletler pahalı

Türkiye’den gelen uçak sayısındaki azalma ve bundan dolayı bilet ücretlerinin oldukça pahalı bir noktaya ulaşması, bayram turizmini olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog’a konuşan otelciler, Türk vatandaşları için 2 PCR testinin yanı sıra sürekli karantina koşulu istendiğini ve bunun olumsuz etki yarattığını belirterek “Üç günlük tatil için hiç kimse 7 gün karantina koşulunu kabul etmez. Hükümet, 7 gün karantina isteyen ve bu yüzden greve giden sendikalara yasaklama getirmişse de, yapılan yayınlar Türkiye’deki tur operatörlerini KKTC’den uzaklaştırmıştır” dedi.

Sanatçıların programları ileri tarihlere ertelendi

Turizmin kötü gitmesi nedeniyle bazı ünlü sanatçıların Kıbrıs’taki konser programları da ileriki tarihlere alındı.

Uçuşların normale dönmesi ve turist akışının başlaması halinde Erol Evgin 4 Ekim’de, Koray Avcı 9 Ekim’de, Sibel Can 28 Kasım, Muazzez Ersoy da 24 Aralık’ta Merit otellerinde sahne alacak.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 06:58