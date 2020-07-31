En ağır bayram mesajı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, bugünkü sistemin yetersizliğinden sorumlu olanın, yıllardır yapısal reformları engelleyen zihniyet olduğunu kaydetti ve ülkeyi yönetenlerin, kısır tartışmaları bir kenara bırakarak, alınması gereken kararları alması ve gerekli adımları bir an önce ülkenin geleceğini düşünerek atması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, birliğin ülkedeki sorunların aşılması konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada; uçuşların başlaması ve kara sınır kapılarının açılması ile birlikte, sağlık alanında bir risk oluşacağını herkesin ön gördüğünü, bunun için de sağlık altyapısının düzeltilmesi gerektiği ve bir pandemi hastanesinin şart olduğu konusunda toplumsal bir mutabakat içinde hareket edildiği kaydedildi.

Sürekli uyarılarda bulunduk

“Sağlık altyapısı güçlenmeyecekse, ekonominin de dibe vuracağını anlattık” denilen açıklamada şunlar belirtildi:

“Sürecin başından itibaren dünyayla aynı anda açılımı savunduk ancak bu arada sağlık altyapımızın hazır hale getirilmesi gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunduk. Sağlık altyapısı güçlenmeyecekse, ekonominin de dibe vuracağını anlattık. Adına ‘sermaye’ dediklerinden, bunların yarattığı istihdam, ödediği vergi göz ardı edilerek, bir düşman yaratılmaya çalışılan bir döneme girildi.

Hepimiz biliyoruz ki, sağlık altyapımızı güçlendirmeden, vakalara düzgün bir hastane, sağlık çalışanlarına altyapısı güçlü bir pandemi hastanesi ve çalışma koşulları yaratmadan sağlıkta başarılı olamayız. Sağlıkta başarı sağlanmadıkça, ülkenin dışa açılması ve ekonomik alanda işlerin normalleşmesi de sağlanamaz. Ülke her açıdan zora girer.”

Otelciler Birliği açıklamasında, tüm halkın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı da kutlandı.