Korhan Saygıner, bayramı Kıbrıs’ta geçirecek

Funda BEDİR

Pandemi öncesinde Merit Park’ta sahne alan sevilen sanatçı Korhan Saygıner, bu bayramı Kıbrıs’taki evinde ailesiyle birlikte geçirecek.

Yaşanan sorunlar nedeniyle turizmin iyi gitmediğini belirten Saygıner “Adada işler eskisi gibi değil. Biz de buna saygı gösteriyoruz” dedi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Saygıner, bayramda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu.

Soru: Corona öncesi bayramlara göre şimdi bayram sahneleri nasıl?

Saygıner: Tabi eskiden bayramın her günü insanlar eğlence yerlerine akın ederdi. Belediyeler veya özel organizasyonlar mekânlar ya da konser alanlarında bayram gecelerinde insanların bir araya geldiği ortak bir eğlence düzeni kurardı ve biz bunu sahnedeki müziğimiz ile pekiştirirdik. Kutlamaları eğlenceli hale getirirdik. Bayram programlarında genelde pozitif ve eğlenceli parçalar söylerdik. Bu bayram olamadı maalesef. İnşallah bir sonraki bayramlarda tekrar bir araya geliriz.

Soru: Sizi sevenlere nasıl bir mesaj göndermek istiyorsunuz?

Saygıner: Büyüklerimin ellerinden öper, bayramda aileleriyle sevenleriyle birlikte güzel ve sağlıklı günler geçirmelerini dilerim. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bugünler bittiğinde de hep beraber tekrar eğlenceli günlerimize kavuşalım. Tekrar mutlu bayramlar.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 05:35