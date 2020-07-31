Ek mesaiye kalınmayacak

Geçtiğimiz Ocak ayından beri ek mesai ücretlerini alamayan sağlık çalışanları dün ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi başlattı.

Sağlıkta örgütlü 5 sendika, Sağlık ve Maliye bakanlıklarını siyah çelenkle protesto etti.

Sendikalar adına her iki bakanlığın önüne 5 siyah çelenk bırakıldı, Sağlık ve Maliye bakanları “yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve sözlerini tutmamakla” suçlandı.

Ek mesai ücretlerini alamayan sağlık çalışanları dün eylem başlattı. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ( TIP-İŞ) dün sabah 07.00’den itibaren ek mesaiye kalmama eylemini yürürlüğe koydu. Sendikalar, saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı ardından Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, her iki bakanlığı siyah çelenk bırakarak protesto etti. Sendikalar Sağlık ve Maliye bakanlarını “yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve sözlerini tutmamakla” suçladı.

Bazı hizmetler durmayacak

Sendikaların başlattığı eylem çerçevesinde sağlık çalışanları ek mesaiye kalmayacak.

112 Hızır Servis’in hizmetleri durmayacak. Acil ve yatılı hastaların tedavilerinde aksama olmayacak. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan ve tabip hizmeti verilen Yenierenköy, İskele, Güzelyurt ve Tren Yolu sağlık ocaklarında mesai sonrasında hekim olmayacak.

HAKSEN’den destek

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) bazı ülkeler pandemi döneminde görev alan hemşirelere prim veya ek maaş ikramiye verirken, KKTC’de canla başla çalışan sağlık çalışanlarının emeklerinin hiçe sayılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Sendika yazılı açıklamasında, sağlıktaki ek mesailerin ödenmemesinden dolayı “Ek Mesaiye Kalmama Eylemine” tam destek verdiğini de belirtti.

Açıklamada, “En çok risk altında olan sağlık emekçilerimize hükümetin sahip çıkmasını bekliyoruz” denildi.