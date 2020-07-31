Ayşegül Zaim, bayramda Merit Crystal’de sahne'de

Funda BEDİR

Kıbrıs sahnelerinin gözde isimlerinden Ayşegül Zaim, Kurban Bayramı’nın ilk 2 gününde Merit Crystal Cove Otel’in Scala barında sahne alacak.

“Scala’da sahne almayı çok özlemiştim” diyen Ayşegül Zaim, sağlık uzmanlarının önerilerini dikkate alacaklarını söyledi.

Ünlü sanatçı “Sahne sırasında ve sonrasında tedbiri elden bırakmıyoruz. Her zamanki gibi hijyen kurallarını en üst seviyede koruyan Merit, bununla alakalı altyapısını hazırlayıp tüm önlemini aldı. Biz de sosyal mesafeyi koruyarak üzerimizdeki stresi ve gerginliği müzikle hep birlikte atacağız” dedi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan Zaim, bayram mesajı da verdi.

Soru: Önceki bayramlara nazaran bu bayram nasıl?

Zaim: Corona günlerinde sağlığın kıymetini bir kere daha anladık. Tabi sağlıkla birlikte abartı alışveriş ve para harcamanın da bir o kadar gereksizliğini kavradık. Hayatı en yalın, en safi şekilde yaşamanın, küçücük de olsa bir şeyler üretebilmenin de güzelliğini anladık… Sosyal mesafeyi koruyarak ailelerimiz ve sevdiklerimizle bayramlaşalım, bayramın kıymetini ve lezzetini çocuklarımıza yaşatalım. Gelenek ve göreneklerimizi kalplerine aşılayalım.

Soru: Bayram nedeniyle hayranlarınıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Zaim: Ben bayramın tadını bilen bir jenerasyonla büyüdüm. Arife günü temizlikle birlikte bayram gününe hazırlanılan, mis gibi sıcacık çörek kokularıyla vitrin içerisindeki bardak ve süs eşyalarının tozunu alan bir çocukluk yaşadım. Kırmızı rugan ayakkabısını yastığın üstüne koyarak uyuyup sabaha nefessiz heyecanla hazırlanılan bir sevinçle bayramları geçirdim.

Kimsenin karnının aç olmadığı, sağlık, keyif ve afiyetle güzel bir bayram diliyorum. Hastalara şifa, sıkıntıda olanlara huzur diliyorum… Nice mutlu bayramlara…





Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2020, 05:30