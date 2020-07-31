Bayram zehir oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ablasına bıçakla korkutup eşyalarını çalan, hızını alamayıp kuzeninin evine girip televizyonunu alan Tugay Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 21 Temmuz 2020 tarihinde, kız kardeşi E.Ç.’nin evine giderek, bıçak ile üzerine yürüdüğünü “Ya bana para verirsin ya da canını alırım” dediğini söyledi. Zanlının, kız kardeşine ait fön makinesi, saç düzleştirici, maşa makinesi, tansiyon aleti, kahve makinesi, saç kesme makinesi ve güneş gözlüğünü sirkat ederek ayrıldığını anlatan Ersan, ardından kuzeni Y.T. isimli şahsın evine giderek, 37 ekran televizyon sirkat ettiğimi aktardı.

Ersan; zanlının, 23 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Ersan, benzeri birçok sabıkası olan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler; zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.