Kırılan kırıldığı yerde kalıyor

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta çevre kirliliği gittikçe artarken, yetkili makamların olanı biteni görmezden gelmesi ve herhangi bir önlem almaması hem vatandaşları üzüyor, hem de turizme ağır bir darbe indiriyor. Trafik kazalarının arttığı ülkemizde kırılan koruyucu bariyerler ve trafik ikaz levhaları olduğu yerde bırakılıyor, tamir edilip yerine konmuyor.

Ayrıca yol kenarlarında ağaç boyuna gelen kuru otlar hem yangına davetiye çıkarıyor, hem de ikaz levhalarının önünü kapatıyor. Ciddi tehlikeler içermesine karşın bunları da gören ve önlem alan olmuyor.

Ülkenin denetimsizliğinden yararlanan bazı insanlar ise evde ve iş yerindeki çöpleri tarihi ve turistik bölgelere atıyor; bu şekilde çok kötü bir manzara oluşturuluyor.

Yol kenarlarına araba lastiklerinden tutun, şilte, yorgan, battaniye, cam ve plastik şişe, kırık dökük oyuncaklar, sandalye ve masalar atılıyor.

Karayolları, Çevre Dairesi ve belediyelerin işbirliği yaparak çevre felaketine karşı önlem almaları gerekirken, bu yönde herhangi bir adımın atılmaması herkesi kaygılandırıyor.

Uzun süreli tatile çıkan KKTC Meclisi’nin de bir an önce toplanması ve caydırıcı ceza öngören yasaları geçirmesi gerekiyor.