Bekleyen yasalar yürürlüğe girecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Serhatköy Avcılık Atıcılık ve Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birlikleri iş birliğinde, KKTC Avcılık Federasyonu gözetiminde Gazimağusa Limanı'nda dün düzenlenen “5'inci Ortopedik Engelliler Olta ile Balık Avlama Yarışması” ödül törenine katıldı.

Açıklamaya göre, Canaltay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ortopedik engelli vatandaşlara gerek ulaşım, gerekse sosyal yaşantılarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

“Ortopedik engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele takılmadan istedikleri yere ulaşmaları hususunda bakanlığımızın üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır” diyen Canaltay, Meclis’te bekleyen yasa tasarılarının yürürlüğe girmesi ve engellilerin daha kaliteli bir hayat sürebilmeleri için engelli dernekleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

“Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları için bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diyen Canaltay, engelli bireylerin hobilerini geliştirmeleri için onlardan gelecek her türlü projeye bakanlık olarak destek verileceklerini, aynı zamanda engelliler için adanın dört bir yanında balık tutma yerlerinin tespit edilip gereken düzenlemenin yapılacağını kaydetti.

Bakan Canaltay, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e ödülünü takdim etti.