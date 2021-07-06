Gözünden vurdu

Ömer KADİROĞLU

Yedidalga köyünde komşular arasında bir süredir devam eden sınır ihlali tartışması kanlı hesaplaşmaya dönüştü. Elde edilen bilgiye göre; alkol aldıktan sonra karşı komşusu Naci Tekin’e av tüfeği ile ateş açan Emel Avcıbaşı (E-60) ağır yaralanmasına neden oldu. Avcıbaşı dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Olayda başından ve sağ gözünden yaralanan Naci Tekin’in (63)Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavisi sürerken, yüzde 90 oranında gözünü kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca saçmaların beyne ulaştığı, Tekin’in hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Bahçe husumeti kanlı bitti

Elde edilen bilgilere göre; 4 Temmuz saat 22.45 sıralarında Yedidalga’da Şehit Salih Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti.

Bir birlerinin karşı komşusu olan Naci Tekin ile Emel Avcıbaşı ortak alandaki bahçelerini ayırmak için tel örgü çekti.

Ancak Emel Avcıbaşı ile Naci Tekin arasında zaman zaman sınır ihlali yapıldığı gerekçesiyle tartışma yaşandı.

Tekin’in bahçesinde kullandığı ilaçların ağaçlarına zarar verdiğini, ayrıca sınır ihlali yapıldığını sürekli dile getirerek, tartışma çıkardığı iddia edilen zanlı, olay gününün sabahı da aynı sorunlar nedeniyle komşusuyla zıtlaştı.

Bir süre bekledi

Zanlı gece saatlerinde ise balkonda olduğu bir esnada komşusu Tekin’in dışarı çıktığını gördü.

Zanlı eve geçti, av tüfeğini aldı, bahçesinde bir süre pusuda bekledi ve balkonda bulunan Tekin’e iki el ateş açtı. Olay esnasında alkollü olduğu iddia edilen zanlı, komşusunu vurduktan sonra silahıyla birlikte kayıplara karıştı.

Olayda başından ve sağ gözünden yaralanan Tekin ise Lefkoşa’ya getirilerek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Operasyon geçiren Tekin’in sağ gözünde yüzde 90 görme kaybı olma riski olduğu belirtildi. Ayrıca saçmaların beyne ulaştığı, Tekin’in hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Komşusunu yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlı, Güzelyurt Adli Şube ve Lefke Karakolunda görevli ekiplerin uğraşları sonucu kısa sürede yakalandı.

Hakkında, adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındı.