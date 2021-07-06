Rumlarda bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 66 vaka tespit edilirken, Güney Kıbrıs’ta vakalarda patlama yaşandı. Güneyde dün 787 yeni vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 11 bin 559 olduğunu, 52'si yerel 66 pozitif vaka belirlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, tedavi gören 28 kişi taburcu edildi.

Tespit edilen vakalardan 3’ü yurtdışından gelenlerden, 11’i temaslılardan, 16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-2,Göçmenköy-2,Marmara-2,Gönyeli-2, K.Kaymaklı-2,Taşkınköy-1, Metehan-1, Haspolat-1, Yenikent-1,Hamitköy-1, Yenişehir-1.

Girne Merkez-9, Zeytinlik-1, Alsancak-1,Çatalköy-1,Beylerbeyi-1,Karakum-2, Dikmen-1,Boğazköy-1,Lapta-1,Ozanköy-1,Aşağı Girne-1.

Gazimağusa Merkez-1, Serdarlı-1, Paşaköy-1,Türkmenköy-2, Piyale Paşa- 1, Çanakkale-2, Geçitkale-1, Dumlupınar-2, Serdarlı-1,Tuzla-1.

Güzelyurt Merkez-3.

Genel tablo

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4721

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 424

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 893

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2870

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 20.656

Güneyde korkutan artış

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte bir yeni can kaybı oldu, 787 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dünkü ile toplam can kaybı 380'e yükseldi.

Yapılan 43 bin 678 testten 787'si pozitif çıkarak toplam vaka sayısını 78 bin 809'a ulaştırdı.

Tedavi gören hasta sayısının 23'ü ağır olmak üzere 88 olduğu açıklandı.