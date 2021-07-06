‘Ülkenin kalbi yandı’

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Cumartesi günü Limasol’a bağlı Arakapas köyünden başlayan ve ilerleyen saatlerde bölgedeki diğer köylere yayılan yangınla ilgili 67 yaşındaki bir Rum’un tutuklandığı açıklandı.

Rum Polisinin yangının çıkmasına sebep olduğu düşünülen 67 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazan Politis gazetesi; söz konusu kişinin olayla bir ilgisi olduğuna itiraz etmesine rağmen, aleyhinde 8 gün gözaltına alınmasına neden olan bilgiler bulunduğunu belirtti.

Gazete dünkü haberini “Arakapa’da Hasar Tespiti Sona Erdi- Elektrik Şebekesinin Tamir Edilmesi Zor- İki Canadair Hiçbir Zaman Satın Alınmadı- 2016 Yılından Hiç Ders Almadık- Hava Araçları Çetin Bir Mücadele Verdi- Yangından Etkilenenler Otele Yerleştirildi- Yabancı Basın Yangına Geniş Yer Verdi” başlıklarıyla verdi. Yangın sonucunda Limasol bölgesinde 20 ev, iki ticari bina, bir miktar özel araç ve 2 motosikletin zarar gördüğü belirtildi.

Gazeteye göre, Limasol Kaymakamı Marios Aleksandru açıklamasında, zararların değerlendirileceğini ve toplam meblağın, yangından zarar görenlere yönelik herhangi bir ekonomik yardım ödemesine ilişkin siyasi karar alınması amacıyla, Rum İçişleri Bakanlığına sunulacağını söyledi.

Yanan bölge elektriksiz kaldı

Öte yandan Rum Elektrik İdaresi AİK’in, yanan bölgenin tamamına erişimi olmadığını yazan gazete, yangından ötürü Larnaka ve Limasol kazasına bağlı 10 köyün elektriksiz kaldığını çünkü AİK’e bağlı onlarca elektrik direği, dönüştürücü ve ekipmanın yandığını belirtti.

Gazete bölgede elektrik enerjisi olmamasının yangın söndürme çalışmalarını kötü yönde etkilediğini de ekledi.

Yangından etkilenen ve kalacak yeri olmayan 28’den fazla kişinin bölgedeki otellerde misafir edildiğini yazan gazete, başka bir haberinde ise yabancı basının Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın haberine geniş yer verdiğini ekledi.

Haravgi gazetesi de yangınla ilgili haberlerinde “Ölümcül Yangının Yıkımının Haddi Hesabı Yok- Destek Önlemleri Çarşamba Açıklanıyor- Kıyamet Yeri” başlıklarını kullandı.