Anadolu’da sevgi seli 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türkiye temasları kapsamında ziyaret ettiği Elazığ’da fahri doktora unvanı ve fahri hemşerilik beratı verildi, Malatya’da sokaklara asılan pankartlarla karşılandı. Gösterilen samimi sevgi selinden memnun olan Tatar, Fırat Üniversitesi'nde "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi" konulu konferans verdi. Tatar, konferans öncesinde Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı da ziyaret ederek görüştü.

Tatar, Rektör Göktaş ile görüşmesinde, "Milli şuur, maneviyat ve ülke, vatan, bayrak sevgisi her eğitim müessesinim en önemli unsurları olmalıdır" dedi.

Tatar ayrıca, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin de tam desteği ile ayrı egemen, bağımsız bir devleti savunduğunu da vurguladı.

Fırat Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi" konulu konferansın öncesinde, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da birer konuşma yaptı.

"BM Güvenlik Konseyi'nin kararı…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verdiği konferansta, 1571 yılında Kıbrıs'ın fethedilmesinden başlayarak günümüze kadar gelen süreçte yaşananları anlattı. Konuşmasında müzakere süreçlerine de değinen Tatar, "BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihinde almış olduğu haksız ve siyasi bir kararla Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti’ olarak tanınırken, Rum liderliği Kıbrıs Türk halkını diz çöktürebilmek için zaman oynadı. Rum tarafının bu tutumu hâlâ devam ederken, BM parametrelerinin özünü teşkil eden BM Güvenlik Konseyi’nin bu kararı hâlâ çözümün önündeki en büyük engeldir. Bunlar ortadan kalkmadıkça da Rum tarafı hiçbir zaman adil ve kalıcı bir anlaşmaya yanaşmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından, Cumhurbaşkanı Tatar'a Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından “Fahri Doktora” unvanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ise “Fahri Hemşerilik Beratı” verildi.

“Federasyon defterini kapattık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ temasları çerçevesinde Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti.

Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her zaman iki devletten yana olduğunu ancak resmi müzakerelerde, masada federasyon olduğu için gündeme getiremediğini belirterek, "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız" dedi.

Ulucami Kültür Evi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ temasları kapsamında Ulucami Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'dan yaşanan depremin ardından şehrin hızla yeniden yapılandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir buçuk sene içerisinde bu kadar hızlı yapılanmayı her devletin başaramayacağını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Engelliler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret ederek, Elazığ temaslarını tamamladı.

Malatya sokakları, pankartlarla donatıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'ın ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Malatya'da Tatar'ın halkın yoğun sevgisi ile karşılandığı ve Malatya sokaklarının "Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu'yu Anayurt Yapan Destan Şehri Malatya'ya Hoş geldiniz" yazılı pankartlarla donatıldığı gözlemlendi.

Malatya'ya ilk olarak çarşıyı gezerek esnaf ve vatandaşla sohbet eden Tatar, ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına kavuştuğunu ve o günden beridir Devlet çatısı altında yaşadığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türkünün bunu Türkiye Cumhuriyeti 'ne ve Kıbrıs gazilerine borçlu olduğunu vurguladı.

Kur’an-ı ve bayrağı öperek teslim aldı

Ziyarette Tatar, kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim'in Türkçe mealiyle Türk bayrağını öperek teslim aldı.