‘Yaşatmam seni’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda evlerine misafir olarak gelen akrabaları yüzünden eşiyle tartışan

Abdurrahman Göçemen ölüm tehdidi yağdırdı.

Kendisinin değil de misafirlerin yanına yatan eşine sinirlenen zanlı, “Seni öldüreceğim, seni yaşatmam, neden geldin kaldın burada" diyerek, olay çıkardı.

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Abdurrahman Göçemen’in 4 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.30 sıralarında ikametgâhının salon kısmı içerisinde bulunduğu esnada akrabalarının yanında kaldığı gerekçesiyle eşi F.G ile tartıştığını söyledi.

Polis, aralarında çıkan sözlü tartışma esnasında zanlının eşine hitaben, “Seni öldüreceğim, seni yaşatmam, neden geldin kaldın burada" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, aynı gün zanlının tutuklandığını belirtti. Olayı duyan ve gören iki tanık ifadesi olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.