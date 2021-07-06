Gecikmeli atama

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Koral Çağman’dan boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için parti genel sekreteri Afet Özcafer’i seçti.

DP lideri Ataoğlu’nun Afet Özcafer’in ismini Başbakan Ersan Saner’e sunduğu belirtildi.

Genel Başkan Ataoğlu’nun, koalisyon hükümetinde DP’ye ait bu bakanlıkla ilgili farklı bir karar çıkması durumunda seçime gidilmesi yönünde tavır aldığı öne sürüldü.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı (UBP), Başbakan Saner’in Ataoğlu’nun talebine nasıl karşılık vereceği beklenirken, UBP-DP ve YDP azınlık hükümetinin yeni bir krizle karşı karşıya gelebileceği kaydedildi.

Çağman’ın yeri hala boş

DP Milletvekili Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden 25 Haziran itibariyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bakanlık görevinden ayrıldığını duyuran Çağman, aktif siyasete atıldığı 2018 yılından itibaren 2 olan stent sayısının 8’e çıktığını, bu sürecin sağlığına olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişti.

Çağman, “Temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum” demişti.

Çağman’ın istifasının üzerinden 10 günü aşkın süre geçmesine rağmen yeni bir bakan atanmaması krize neden olmuştu.