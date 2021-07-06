Yatağa yatırıp yüzüne tükürdü

Dikmen’de sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde Muharrem Ünal, alkollü olduğu bir esnada eski kız arkadaşının evine gitti. Mutfak kapısından izinsiz eve giren zanlı, eski kız arkadaşıyla önce sözlü olarak tartıştı, ardından yatağa iterek üstüne abandı. Kız arkadaşını kollarından tutarak, yatağa bastıran zanlı, bu esnada genç kadının yüzüne tükürdü. Zanlı son olarak, kız arkadaşının evinin önünde bağırarak, olay çıkardı. Durumu polise bildirilmesi üzerine olay yerinde suçüstü yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 4 Temmuz 2021 tarihinde saat 02.00 sıralarında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sokağa çıkma emirnamesine aykırı olarak eski kız arkadaşı B. H.N.'yi görüp konuşmak istediği gerekçesi ile Marmara bölgesi 15. Sokak’ta bulunan dairesine mutfak kapısından girdiğini söyledi. Polis, izinsiz bir şekilde içeri giren zanlının kız arkadaşıyla tartışmaya başladığını ifade etti.

Zanlının kız arkadaşını yatağa ittikten sonra kollarından tutarak yatağa yatırdığını kaydeden polis, daha sonra yüzüne tükürdüğünü ifade etti.

Polis, Muharrem Ünal’ın evden çıktıktan sonra nefesinde 136 promil alkol tesiri altında bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, "mülke tecavüz, darp, sarhoşluk, rahatsızlık çıkarma, uygunsuz tavır ve hareket, sokağa çıkma yasağına aykırı hareket" suçlarından yargılanacak.