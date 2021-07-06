"100 milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldı"

Afet İLBAN

Başbakan Ersan Saner, 3 saat süren Bakanlar Kurulu sonrası Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci hibe paket programı ile yapılacak katkılar için 100 milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldığını açıkladı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) alınan GAÜ Hastanesi’nin ihalesine çıkılması için Sağlık Bakanlığı’nın yetki talebinde bulunduğunu dile getiren Saner, Maliye Bakanlığı’nın bugün yetki talebini karşıladığını, gelecek hafta içerisinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu konuda ihaleye çıkmak için hazırlıklarının tamamlanması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Son günlerde Covid-19 rakamlarının yükselişe geçtiğine değinen Başbakan Saner, vatandaşlara bir kez daha duyarlı olma çağrısı yaptı; maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlattı.

Güney Kıbrıs’ın son 3 gündür kırmızı ülke konumuna geçtiğini dile getiren Saner, bu konuda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, buradan çıkacak kararlar ışığında uygulamaları tekrar gözden geçireceklerini söyledi.

100 milyon TL’lik kaynak serbest bırakıldı

Bakanlar Kurulu olarak, ülkedeki ekonomik kalkınma anlamında, reel sektöre yapılan katkılara, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci hibe paket programı ile yapılacak katkılar için 100 milyon TL’lik kaynağın serbest bırakıldığını açıklayan Saner, şunları kaydetti:

“KKTC Karayolları Master Planı’nın uygulanması çerçevesinde yol yapım ve bakım projeleri için 15 milyon TL, belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı olarak 30 milyon TL, organize sanayi bölgelerinin altyapı ve inşaatlarına katkı olarak 9 milyon TL, eğitim ve öğrenim hizmetlerini geliştirilmesi için 6.5 milyon TL, polis teşkilatının güçlendirilmesi projesi için 5 milyon TL, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) yatırım giderlerine kaynak için 6 milyon TL, proje destekli tarımsal kısmi hibe programı için 3 milyon TL, sanayici ve küçük esnafa yönelik proje destekli kısmi hibe için 3 milyon TL, turizm projelerine kısmi hibe programı için 3 milyon TL, Girne Öğretmen Evi tamir ve bakımı için 3 milyon TL olmak üzere, 100 milyon TL’lik kaynağı serbest bıraktık.”

İlerleyen günlerde ihalelere çıkılacak

Saner, bunların ileriki günlerde teker teker ihalelerine çıkılarak, ekonomiyi 2019 seviyesine taşımak ve daha da ileriye gitmek için gerekli projeleri üretmeye devam edeceklerini söyledi.

90 milyon TL’lik hibe programı kimlere aktarılacak?

Geçen hafta itibarı ile 90 milyon TL’lik de hibe programının bulunduğuna işaret eden Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Hibe programı sırasıyla sanayicilere kalite vergisi, fuar ve pazarlamaları için 3 milyon TL, turizm ve salgın desteği olarak 95 küçük otele, 55 restorana ve 162 acenteye 15 milyon TL, sosyal yardım alan vatandaşlara 6 milyon TL, bunun yanında 6 bin 949 çiftçi, arıcı, balıkçıya 10 milyon TL, elektrik bağlantısı altyapısı için gerçek ve tüzel kişilere yaklaşık 3 bin kişiye 5 milyon TL kaynak aktarıldı.”

Aktarılacak kaynaklardan çiftçi, arıcı, balıkçı, sanayici ile turizm ve salgın desteği olarak katkı verilecek işletme sahiplerinin devlete herhangi bir müracaat yapmalarına gerek olmadığını ifade eden Saner, bu işletme sahiplerinin tüm kayıtlarının ilgili bakanlıklarda bulunduğunu söyledi. Saner, 8 bin 700 küçük esnaf ve sanayiciye verilecek 15 Milyon TL’lik hibe için, Başbakanlığa bağlı Yatırım ve Geliştirme Ajansı’nın sayfasından ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 10:46