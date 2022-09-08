Suna ERDEN

Girne’de 27 Ağustos tarihinde Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda aracıyla kaza yapan ve yapılan aramada tasarrufunda uyuşturucu bulunan Percy Chimezie Opara teminatla serbest kaldıktan 5 gün sonra bu kez polisleri darp etti. Üniversite öğrencisi olduğu için mahkeme tarafından bir şans verilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Percy dün gece trafik kontrolü yapan polislere saldırırdı. Alkol testi yaptırmak istemediği için polise direnen ve iki memura saldırarak birinin kaşını yaran zanlı güçlükle gözaltına alındı.

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanmadan bir gün önce Gazimağusa’da polisi darp suçundan teminatla serbest bırakılan zanlı dün tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İki polise saldırdı

Duruşmada olayı aktaran polis, 7 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde sarhoş vaziyette bulunan zanlıya alkol testi yapılmak istendiğini söyledi. Polis, zanlının nefes örneği vermeyi reddettiğini, ellerini ve kollarını gelişigüzel sallayıp uygunsuz tavır ve harekette bulunarak, bağırıp çağırdığını açıkladı. Polis, çevreyi rahatsız eden zanlının Lapta Karakolu’nda görevli iki polis memuru tarafından suçüstü tespit edilip tutuklanmaya çalışıldığı sırada direndiğini ifade etti. Polis, zanlının görevli polislerin yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp edip birinin kaşının açılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının olayın akabinde makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının kısa süre önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını, daha önce de Gazimağusa’da polisi darp suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının iki kez teminatla serbest bırakılmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Sürekli suç işliyor

Zanlı Percy, 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda aracıyla kaza yapmıştı. Kaza yapan zanlının aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki paspas üzerinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 8 gün tutuklu kalan zanlı 2 Eylül’de teminatla serbest kalmıştı. Zanlının Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanmadan önce sabah saatlerinde Gazimağusa’da polisi darp suçundan teminata bağlandığı ortaya çıkmıştı. Zanlı son iki hafta içerisinde 3’üncü mahkemeye çıkarılmış oldu.