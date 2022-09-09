Büyük beğeni topladı

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’tan sonra Lefke Belediyesi’nin organizasyonuyla Soli Antik Tiyatro’da halka açık ücretsiz sunuldu.

Uzun yıllardır restorasyonu nedeni ile etkinliklere kapalı olan ülkenin en değerli tarihi kültürel mekanı Soli Antik Tiyatrosu, “İnsan Denen Şey” oyunuyla yeniden hayat buldu.

Sanatçı Yaşar Ersoy’un verdiği bilgiye göre, bin civarında izleyicinin izlediği oyun, büyük beğeni kazandı ve sanatçılar ayakta alkışlandı.

Oyun bitiminde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya organizasyon ekibi ile birlikte sanatçılara çiçek takdim ederek yaptığı konuşmada sanatçılara teşekkür etti.

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Girne Dome Otel’de gerçekleştirecek. Oyun yakın geçmişte hayatını kaybeden sendikacı Bayram Karaman anısına, 12 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.30’da Girne Dome Otel’de halka ücretsiz sunulacak.

