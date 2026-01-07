Belediye harekete geçti

Lefkoşa Türk Belediyesi başkentin tarihi Surlariçi bölgesinde gerçekleştirilen yayalaştırma ve yenileme çalışmalarını Kuyumcular Sokak ile devam ettiriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, son dönemlerde özellikle genç girişimcilerin kafe ve eğlence tarzı me-kanları açması ile yeni bir dinamiğe kavuşan sokakta, şehrin tarihi ve sosyal dokusuna uygun şekilde çalışmalar yapacak.

Katılımcı bir anlayışla bölge esnafların beklentilerinin de göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmalar 15 Ocak’ta başlayacak.

Bu kapsamda drenaj, altyapı yenilemeleri, zemin iyileştirme ve parke döşeme işlemleri ile proje hayata geçirilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmalar öncesinde Kuyumcular Sokak’a giderek esnafın görüş ve önerilerini yerinde inceledi, çalışmalara dair soruları cevapladı.

